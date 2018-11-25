一輩子閉嘴？ 賭柯P拿不到15萬票 吳祥輝回應了...

曾在政論節目狂言，「若是柯P超過15萬票，我就一輩子閉嘴，不談選舉」的蝴蝶蘭文創董事長吳祥輝，24日晚間表在臉書發文說，「我不再上電視論政」。（記者黃耀徵攝）

2018-11-25 01:53

〔即時新聞／綜合報導〕蝴蝶蘭文創董事長吳祥輝曾在政論節目狂言，「若是柯P超過15萬票，我就一輩子閉嘴，不談選舉」，週六（24日）晚間表示，「開票結果，恭喜當選者」，並透露自己不再上電視節目，但還是會繼續打台北市長柯文哲的器官移植案。

吳祥輝在臉書發文透露自己針對大選的5點看法和立場，他先是恭喜當選者，再表示自己平常心看待這次選舉，「民主轉型是個長期的過程。台灣目前仍在『負負得正』的階段。不滿國民黨投民進黨，不滿民進黨投國民黨。『正正得正』的時代還有很長的時間，要從教科書的近代史和法制的改正著手」。

吳祥輝接著表示：「我不再上電視論政。」至於柯文哲的器官移植案，「將繼續開打」。此外，他還說要「找個好天氣來高雄游愛河」。

吳祥輝先前在政論節目上打賭，「如果柯P超過15萬票，我這一輩子就閉嘴，不再談選舉」！他出版作家伊森．葛特曼寫的「屠殺」中文版，指柯曾涉入中國器官買賣市場。

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