苗栗縣18鄉鎮市長揭曉 38席縣議員出列

2018-11-24 23:58

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕下屆苗栗縣議員選舉共有72人登記，25名尋求連任，有17名連任成功，另有7人轉戰鄉鎮市長但僅3人成功；18鄉鎮市長有44人登記參選，6人成功連任，12鄉鎮市長換新面孔。

苗縣議員轉戰鄉鎮市長成功的僅羅雪珠當選頭份市長、邱鎮軍拿下苗栗市長、苑裡鎮長由劉秋東出線；竹南鎮代會主席方進興打倒地方實力雄厚的康世儒贏下鎮長，從苑裡鎮長轉攻通霄鎮長的杜文卿則敗給陳漢志。

後龍鎮長朱秋隆、公館鄉長曾美露、三灣鄉長温志強、大湖鄉長胡娘妹、獅潭鄉長謝春梅、泰安鄉長劉美蘭等6人皆連任成功，卓蘭鎮長詹坤金則敗給詹錦章，無緣連任。

南庄鄉長則由邱梓增拿下，徐鑫榮贏得頭屋鄉長，李瑞廷當選銅鑼鄉長，呂明忠贏下三義鄉長，西湖鄉、造橋鄉皆同額競選，由高阿賜及黃天貴當選。

尋求連任的縣議員孫素娥、鄭碧玉、謝文煬、禹耀東、湯維岳、羅貴星、韓茂賢、鄭秋風、李文斌、廖英利、林寶珠、劉順松、鍾東錦、陳光軒、徐欽鴻、楊恭林、黃月娥Yuma．Vaiso皆成功當選；胡忠勇、黎旭欽、邱紹俊、黃聲全、謝芳紋、鍾福貴、陳春暖、潘秋榮則中箭落馬。

議會新面孔則有江村貴、余文忠、楊明燁、張志宇、黃芳椿、張可欣、陳品安、張顧礫、徐永煌、鄭宗國、張佳玲、陳碧華、廖秀紅、宋國鼎、張淑芬、黎煥強、曾玟學、徐功凡、鄭聚然、温宜靜、楊文昌Baiho．Watan。

其中，時代力量提名的宋國鼎、曾玟學2席全上，儼然成為議會新勢力；而第5選區的温宜靜票數雖略遜於李貴富，但因婦女保障名額，反而將李擠下成功當選。

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