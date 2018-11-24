台中市第3選區 議長兒子奪魁 民進黨聯合競選過關

吳瓊華第二高票獲得台中市烏日大肚龍井的市議員，眾人前往服務處狂賀，認為實至名歸。（記者蘇金鳳攝）

2018-11-24 23:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議員烏日大肚龍井第3選區有9人參選，如同外界所預料，當選的5席分別為國民黨林孟令、吳瓊華、林汝洲及民進黨張家銨、陳世凱，其中最受矚目是前議長林士昌的兒子林孟令以第一名2萬3千多票高票當選，展現議長林士昌的實力。

烏日大肚龍井選區本屆有兩個市議員吳瓊華及陳世凱爭取連任，而原任的議長林士昌及市議員劉淑蘭則未連任，林士昌則由兒子林孟令參選，劉淑蘭則由辦公室執行長張家銨參選，而林孟令則以2萬3千多票，第一高票當選，張家銨則是第4名當選。

現任的市議員吳瓊華平時就勤於問政，很多場合都可看到其身影，不出所料，她以2萬1千多萬，以第2名高票當選，而重新參選的前市議員林汝洲，則以第3名當選。

曾有2屆以第一高票當選的民進黨市議員陳世凱，本屆因喊出聯合競選，因此部份選票轉到新人張家銨身上，讓張家銨首次參選，便以第4名當選，他則以第5名安全上壘。

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