蔡英文辭黨主席 28日中常會產生代理黨主席

2018-11-24 22:09

〔記者楊淳卉／台北報導〕兼任民進黨主席的總統蔡英文稍早宣布請辭民進黨主席，為九合一選舉大敗負責，民進黨秘書長洪耀福隨後宣布辭去黨秘書長，並表示民進黨將於下週三（28日）中常會，依照規定，由中常委中推舉出代理黨主席。代理黨主席上任後，儘快進行黨的改組，產生新任領導人，帶領民進黨繼續前進。

洪耀福表示，這次選戰對民進黨是一個挫敗，會坦然面對挫敗。民進黨此次挫敗，可以歸咎黨在策略上嚴重失誤，他要誠懇向全國支持者表達歉意，辭去秘書長職務。洪耀福並與選對會共同召集人陳明文、林錫耀，及選對會執行長黃承國二度鞠躬，向支持者致歉。

洪耀福說明，下週三民進黨中常會，將從中常委中互推產生一名代理主席，代理主席上任後，會很快進行黨的改組，希望黨的改組順利產生，讓新的領導人以嶄新思維，帶領民進黨繼續前進。

洪耀福表示，民進黨會深刻反省，給民進黨一點時間，對敗選的因素做檢討歸納。這次很多選舉，很多縣市選情緊繃，也盡全力努力，但人民做這樣決定，會充分尊重選民的決定，坦然接受這個事實。

洪耀福表示，民進黨是會學會教訓的政黨，民進黨曾失敗過，也再起過。反省是民進黨很重要的價值，民進黨會基於這樣教訓，深刻反省，也要向全國民進黨支持者致歉，「我們的努力不夠！」。

洪耀福表示，他也要告訴大家，不要對民主失去信心，不要對改革路線產生質疑。民進黨對支持者的支持，感到很溫暖，也希望好朋友們不要過度悲傷，要對民主和進步價值、改革理念有信心。民進黨是一個堅韌、韌性的政黨，不管遭遇什麼挫折，民進黨一定會再站起來，不會忘記所背負台灣的責任。

洪耀福表示，對於假訊息造成國人在判斷上的混亂及資訊不清，是全球化問題，非台灣獨特的問題。至於如何面對、解決問題，民進黨會進行反省和處理。行政系統也會針對假訊息對民主的傷害，有新的作為。

至於民進黨如何布局2020年總統大選？洪耀福說，民進黨有民進黨提名制度，等新的團隊產生，就會去討論方案，他不宜做過多說明。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/