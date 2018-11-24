鞠躬落淚宣布敗選！高思博：我努力不夠 後會有期

台南市長候選人高思博落淚宣布敗選。（記者吳俊鋒攝）

2018-11-24 21:41

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國民黨台南市長候選人高思博今晚8點45分左右鞠躬道歉、落淚宣布敗選，他說，自己努力不夠，無法凝聚期望改變的民意，未來若有需要，仍將貢獻自己的專業與才能，他也向支持者喊話「後會有期」。

開票後，高思博雖然一路落後民進黨的黃偉哲，但票數都未被拉開，呈現膠著，甚至有機會翻盤，因此遲遲未現身競選總部。

高思博抵達競選總部後，支持者一片掌聲，加油、打氣，他表示，自己的努力不夠，雖然眾多鄉親希望改變台南，但仍無法突破民進黨25年的統治，因此鞠躬道歉。

高思博說，感謝民眾的栽培，但從這次選舉，台南已不是綠營的鐵板，未來他仍會貢獻自己，為鄉親服務。

高思博也落淚表示對不起家人，尤其辜負父親前台南縣長高育仁的期待；但也欣喜國民黨提名的市議員，多能高票當選，將來會嚴厲監督，讓市政府守法、有效率。

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