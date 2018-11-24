得票超過8萬 徐榛蔚自行宣布當選花蓮縣長

國民黨候選人徐榛蔚自行宣布當選。（記者王峻祺攝）

2018-11-24 19:21

首次上稿 18:54

更新時間 19:21

［記者王峻祺、花孟璟／花蓮報導］花蓮縣長選舉開票截至晚間近7時，國民黨花蓮縣黨部自行統計票數，國民黨候選人徐榛蔚超越8萬票，遠勝民進黨候選人劉曉玫的2萬8千多票，已於黨部自行宣布當選，現場支持者歡聲雷動，頻頻高喊「縣長好！」

徐榛蔚在開票不到2小時，就遙遙領先對手劉曉玫，2人差距拉大到4萬票，一過晚間6時，得票數則破7萬票，開票近3小時，徐榛蔚已接近當選門檻，以8萬多票突圍而出，自行宣布當選，並可望趨近上屆傅崐萁參選連任縣長的得票數8萬9048票。

目前徐榛蔚陣營及縣黨部氣氛高昂，觀看計票民眾歡呼不斷，支持者道賀「縣長好」，徐榛蔚則已到場發表當選感言，強調對於中央的抹黑、栽贓、打壓，再一次應證公道自在人心。

「民意至上、民主為先！」徐榛蔚說，徐榛蔚的當選就是全花蓮人的當選，我們始終以民意為依歸，因為這就是人民所需要的，傅崐萁曾說「他什麼都不怕，就怕花蓮人過得不好」，未來一定會延續幸福縣政及建設，繼續捍衛花蓮的尊嚴與正義，一起共創美好大花蓮。

花蓮縣長選戰激烈，徐榛蔚、劉曉玫及黃師鵬等3人角逐縣長大位，其中徐榛蔚與劉曉玫備受選民關注，除是「藍綠之爭」，更是一場「女人之戰」，加上前縣長傅崐萁因案入獄，妻子徐榛蔚背負著不能輸的壓力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/