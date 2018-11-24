投開票並行亂象！投票意向恐受影響 中選會不回應

有投開票所至4點時仍大排長龍，中選會的措施被質疑恐影響民眾投票意向。（即時新聞攝）

2018-11-24 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕2018年九合一大選出現投開票並行現象，中選會表示，民眾4點前加入投票排隊陣容仍可投票，但排隊中的民眾可接收到各地已開票投票所的資訊，恐影響投票意向，被質疑有違《選罷法》第56條，任何人不得於投票日當天從事助選活動的規定；中選會目前不回應。

民進黨立委邱志偉批評中選會「根本講不聽也管不動」，這次動線規劃失誤導致民眾投票不順利，就連透過行政院反映，要求中選會趕快做出是否延後開票的決定，中選會遲遲到下午4點均無回應，導致已完成投票的投開票所選務人員開始開票，排出人龍的投開票所還在等投票的詭異情況。

根據《蘋果》報導，大批媒體於4點開票前也向中選會發問，若不得從事各式恐觸犯《選罷法》的類似「助選」行為，媒體要如何對此進行報導？中選會卻完全沒有回應，直到4點過後出現投開票並行的亂象。

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