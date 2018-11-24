排隊等太久怒了！準備攜出公投票遭制止 下場是…

元長下寮社區活動中心投票所，民眾等待投票大排長龍，戲稱要等到「天荒地老」，卻井然有序。（記者廖淑玲攝）

2018-11-24 15:52

〔記者廖淑玲／雲林報導〕今天投票日天氣大好，各投開票所大排長龍，今年大選綁公投，雲林選民先後可領15張選票，尤其公投同意、不同意搞得大家頭昏腦脹，有一選民疑因領了10張公投票等候太久，準備棄選攜出公投票時遭制止，被帶回虎尾分局，恐違反公投法得挨罰。

今天投票率高，加上合併10個公投案，圈選困難，等候民眾大排長龍，元長下寮社區活動中心投票所投票人龍從入口處綿延數百公尺，大家戲稱要等到「天荒地老」，卻井然有序，也讓人見證台灣民主的可貴。

虎尾公所主任祕書吳學賢說，公投票全部採白色印製，領、投後分別投入3個票匭，不領取也可以婉拒，但若是將領得的公投票攜出場外，依照公投法規定，將處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

吳學賢也說，投票到下午4點截止，只要4點前到且排隊中，4點時間一到，選務人員會請警方協助站在最末位，排隊中的選民可完成投票程序，不受影響。

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