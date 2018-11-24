公投票都投了才說少領一張 引發糾紛

2018-11-24 14:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕九合一大選今天登場，桃園市傳出少領公投票糾紛。

桃園市蘆竹區今天上午有名黃姓女子前往南崁國中投票後，在網路社團發文表示，「剛剛領公投票，竟然被少給一張，投訴無門」，稱自己公投時，選務人員給了一整疊（公投票），她直接一疊拿著就進投票箱，才發現少一張，連排在前一位的姑姑也說少領一張，不料向選務人員反映，對方告知沒辦法，就被趕出來，當場反映所有的人都無效，打給區公所也無效，選舉委員會也一直忙線打不進。

蘆竹區選務人員表示，發生糾紛的投開票所，是設在蘆竹區南崁國中第444投開票所，該選民將公投票投入票箱後，才在門口向選務人員反映少領一張第16案公投票，由於該選民已把公投票投入票箱，無法證實是否少領，依規定無法發給公投票。

選務人員表示，該選民當場致電給選委會後即自行離開，並沒有趕她出去，提醒民眾領完選舉、公投票要確認所領張數是否正確，避免引發糾紛。

對此，現場有民眾認為，領票後應該自己確認選票數量，票都投了才說少領一張，說不定是自己沒注意，也有民眾聞言，急忙提醒身邊親友，等等投票記得清點選票是否正確。

今天因天氣晴朗，投票踴躍，投票所外大排長龍，排隊至少要等上一小時才能投票，就有民眾不滿表示，公投票太多了！

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