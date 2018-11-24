難掩好心情 鄭文燦：投票率應會高於上屆的5成7

民進黨桃園市長候選人鄭文燦（中）開心與民眾合影。（記者周敏鴻攝）

2018-11-24 11:46

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨桃園市長候選人鄭文燦今天上午9點40分前往八德區大安國小投票，因為昨晚睡得好，鄭文燦顯得精神奕奕，他說，投票是人民的權利，加上今天的天氣很好，民眾一定要撥空投票。他估計這屆選舉的投票率，應會高於上一屆的5成7。

鄭文燦與他的妻子林俞汝，陪同他的母親鄭邱碧回跟著投票民眾排隊，他投完市長、市議員、里長選舉的選票後，接著進行公民投票，前後花了約40分鐘，才完成所有投票作業。過程中鄭文燦還配合熱情民眾的要求，一一合影，心情顯得非常好。

鄭文燦說，大安國小是他的母校，他的户籍也始終都設在老家，回來故鄉投票，也回想起過去大安國小圍牆上畫的交通號誌，都是他畫的，感覺很親切溫馨。

鄭文燦還說，23日晚間返家，一下就睡著了，因為他雖然很耐操、精神也仍然很好，但畢竟已經忙了2個月，所以非常好睡。

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