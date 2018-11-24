全軍覆沒！新竹市3名平地原住民議員候選人全涉賄選

2018-11-24 01:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕全軍覆沒！新竹市3名平地原住民議員候選人全涉現金買票被查獲！繼20日新竹市平地原住民市議員候選人潘念恩因現金賄選遭檢方聲押禁見獲准後，新竹地檢署檢察官廖啟村23日在指揮警調，查獲新竹市第2名平地原住民議員候選人以現金賄選，查察期間又發現竹市第3名平地原住民議員候選人透過其配偶、馬姓樁腳以現金賄選。檢察官訊後將兩名候選人各20萬元交保、其配偶與2名馬姓樁腳各5萬元、5萬元、2萬元交保候傳。

新竹地檢署日前接獲情資檢舉，指新竹市平地原住民議員候選人潘念恩涉嫌於7月起，假藉發放零用金及紅包等名義，每月由其本人交付1萬5000元或3萬元代價給樁腳，並要求樁腳及親友支持當選新竹市平地原住民議員，20日聲請羈押禁見，法官裁准。

檢方日前接獲情資檢舉，指稱新竹市還有一名平地原住民議員候選人涉嫌於9月間，以每票1000元對價，交付有投票權的平地原住民，並請求其等支持當選新竹市平地原住民議員。檢察官廖啟村立即指揮警調組成專案小組蒐證。

沒想到蒐證過程中，又發現第三名平地原住民議員候選人，亦有透過配偶及馬姓樁腳，以相同的手法向有投票權的平地原住民賄選。

經廖啟村指揮專案小組偵查分析結果，認該情資確實，兵分多路搜索9處，同時傳訊二名平地原住民候選人、配偶及2名馬姓樁腳等近50人，經檢察官漏夜偵訊後認該二名議員候選人、配偶及2名馬姓樁腳，犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，諭知二名候選人各20萬元、配偶5萬元、2名馬姓樁腳各5萬元、2萬元交保候傳。全案擴大偵辦當中。

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