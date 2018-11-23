「明日新竹大遊行」破萬人 扶老攜幼上街挺林智堅

破萬熱情市民今晚湧上街頭，支持市長林智堅連任！（記者蔡彰盛攝）

2018-11-23 23:14

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅今晚舉辦「明日新竹大遊行」，選前最後催票，破萬市民扶老攜幼上街遊行力挺，隊伍自競選總部出發，環繞舊城區一圈，綿延超過一公里，市民的熱情支持讓林智堅感動不已，他說自己用生命在作市長，也希望市民都用選票肯定真正會做事的人！

林智堅的明日新竹大遊行出發不久，沿途就有民眾在遊行路線旁守候，不時揮舞旗幟，搖旗吶喊，也有熱情支持者衝上前去遞上橘子，遊行隊伍穿插表演與變裝秀，讓整個新竹市彷彿變成了歡樂的不夜城。

遊行人龍穿越北門與東門商圈後，熱情民眾開始跟著走，匯集至東門圓環時，人潮已經破萬，大家高喊「明日新竹666！」，「星期六票投六！」隊伍行至市府大門前，大家更拿起手機開啟手電筒模式，照亮整個新竹市夜空，十分壯觀。

林智堅表示，這是感動的時刻，非常感謝四年前大家給他機會改變新竹市，今天號召市民走進舊城區，明天就要一起出來投下神聖的一票，四年前沒有將票投給他的市民，相信看到他這四年的努力，能將寶貴的一票投給他、肯定他。。

「一定要投給會做事、肯做事的六號林智堅！」他呼籲市民集中選票支持他，讓他有機會淬煉為2.0版林智堅，打造更好城市，「明天千萬不要錯過決定孩子與城市未來的一票！」

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