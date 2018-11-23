盧秀燕選前之夜 呼籲選民「用選票救經濟、顧生活」

國民黨台中市長候選人盧秀燕（左3）比出3號手勢，承諾當選後全力拚經濟。（記者許國禎攝）

2018-11-23 21:49

〔記者張菁雅、許國禎／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕今晚在老虎城購物中心旁空地舉行「台中非贏不可」勝選晚會，她說，未來4年要全力拚經濟，台中產業發達，但銷售端出問題，未來她會與產業、市民站在一起，爭取大訂單，呼籲選民明天站出來，用選票救經濟。

盧秀燕今晚在競選總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒陪同下大進場，支持人爭相與盧秀燕握手，進場時耗費不少時間。

盧秀燕致詞時說，未來4年，台中市要拚經濟、拚經濟、拚經濟，台中過去是首善之都，可惜的是過去4年經濟很差，她進場時，聽到很多市民高喊「台中富士三」，這是未來台中拚經濟三大策略，即「前店、後廠、自由港」，台中產業非常發達，所以「後廠」沒問題，但「前店」出了問題，民進黨拚政治不拚經濟，和外國關係不好，觀光客不進來，貨賣不出去，業者荷包就減少。

盧秀燕指出，外國人要來採購，無法一家一家去問，必須有國際會展中心能展售台中製造的優良產品，林佳龍當初競選時提出政見，說4年內要蓋國際會展中心，現在林佳龍跳票，換盧秀燕來做。

盧秀燕也說，未來她會和產業站在一起，爭取大訂單，有生意進來才能生產，勞工才找得到工作。她同時呼籲選民，明天用選票救經濟、用選票顧生活，只要有決心，站出來投下票，台中會改變，未來4年會有好生活，讓她這一代的人可以在台中安心終老，下一代不必低薪過勞。

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