柯P選前之夜沒大咖 「神秘嘉賓」是他們…

台北市長候選人柯文哲選前之夜沒有政治大咖，中風患者阿正、永春都更案自救會長劉得玢、斯文里三期民眾代表，及和沛科技創辦人翟本喬、劉小姐、謝先生等替柯文哲買下廣告的義勇軍等「神秘嘉賓」現身感謝。（記者方賓照攝）

2018-11-23 20:23

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲選前之夜「神秘嘉賓」，沒有政治大咖站台，而是找來中風患者阿正、永春都更案自救會長劉得玢、斯文里三期民眾代表，以及和沛科技創辦人翟本喬、劉小姐、謝先生等替柯文哲買下廣告的義勇軍，現身感謝柯文哲對他們的幫助，讓選前之夜走向溫馨路線。

在柯文哲稱選舉經費有限，沒有錢購買廣告後，連日有民眾買下各家報紙廣告版面，替柯文哲宣傳社會福利照護政策、推動永春都更案政績等，這些柯文哲口中的義勇軍，今天晚間都現身柯文哲的選前之夜，以神秘嘉賓身分登場。

幫忙買下廣告的劉小姐說，她已嫁到日本，柯文哲當市長後，看到台北變得越來越好，卻看到柯文哲遭到藍綠夾殺，才加入合資買下廣告的行列。劉得玢也說，永春都更案等了18年，在歷經文林苑事件後，因前朝台北市政府不再幫忙執行代拆，使得永春一度如同廢墟，直到柯文哲才讓永春變更案通過。

神秘嘉賓中，也包含自製簡陋的柯文哲催票文宣，貼在外套上，騎著機車在市區充當「移動式廣告」的謝姓民眾。就連「翟神」翟本喬也現身，認同柯文哲口中的政治新創，也對柯文哲任內的產業、招商政策給予高度肯定。

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