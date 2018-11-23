選前之夜全力催票 林智堅「明日新竹大遊行」人山人海

選前之夜最後催票，林智堅明日新竹大遊行人山人海。（記者蔡彰盛攝）

2018-11-23 19:57

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕選前之夜新竹市長林智堅舉辦「明日新竹大遊行」，以選戰開打來一貫堅持的正向選戰為主軸，選前最後催票，號召市民上街遊行挺小智，隊伍自競選總部出發，環繞舊城區一圈，邀請市民週六市長票投六號，並支持幸福特攻隊12名議員全壘打，將支持化為行動，用選票肯定真正會做事的人。

林智堅競選團隊選前之夜大遊行，發動最後一波催票攻勢，匯集數月來快樂選戰的正能量與市民支持，邀請市民明天踴躍投票，用選票肯定真正會做事的團隊。遊行18點30分開跑前，已有數千市民以橘子色dress code裝扮聚集力挺。

「過了明天就是這個城市的勝利，我們一定要拿過半的選票！」柯建銘總召表示，選舉一路以來，不管在直播、臉書，都看出選民的支持，這是一場充滿快樂的選舉。4年前他們從這裡出發贏得了選舉，4年後，他們也是從這裡出發，一樣要贏得選舉，新竹市是個快樂、希望、進步的城市，明日新竹將成為有創造力的典範城市，選舉到最後一刻，請投給明日新竹，拜託大家拉票、催票，讓林智堅得到超過5成的選票，讓會做事的幸福團隊，全部紅不讓。

林智堅表示，這是感動的時刻，非常感謝4年前大家給他機會改變故鄉，今天號召市民走進舊城區，明天就要一起出來投下神聖的一票，選舉開打至今，他始終堅持「三不一要」，不抹黑、不造謠、不攻擊，只要政策政見，就是要提升城市的選舉文化。

林智堅說，改造城市，他一個人的力量有限，需要更多團隊夥伴的支持，邀請民眾明天務必將票投給幸福特攻隊12名議員，他也呼籲市民朋友，走在舊城區，遇上不同意見的朋友，也要以堅持幸福團隊的正向力量，相互包容尊重。

「一定要投給會做事、肯做事的六號林智堅」他也再次謝謝4年前支持他的朋友，讓他有機會淬煉為2.0版林智堅，打造更好城市；4年前錯過他的朋友，明天千萬不要錯過決定孩子與城市未來的一票。此外，他也號召首投族，不要放棄身為公民的寶貴權利，明天一定要投給會做事肯做事，努力打拚的林智堅。

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