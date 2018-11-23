不忍林佳龍因空污被汙衊 氣象專家彭啟明獻站台處女秀

林佳龍選前之夜，神秘嘉賓是氣象專家彭啟明（左），他是政治素人，沒有政黨傾向，也沒有公開站台過。（資料照）

2018-11-23 18:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕今晚（23）選前之夜，台中市長林佳龍舉辦「我們都是台中隊」造勢晚會，晚會的神秘嘉賓揭曉，是知名氣象專家彭啟明，他是國立中央大學大氣科學系教授，專長為空氣污染。林佳龍競選總部表示，彭啟明認為台中的空污不斷被汙衊，因此與林佳龍連繫，這也是他首次為政治人物站台。

林佳龍競選總部說，彭啟明是中央大學大氣科學系教授，也是台灣知名的氣象專家，專長是空氣污染，並擔任環境保護學會秘書長，同時也是知名氣象主播，臉書粉絲團有18萬粉絲，擁有廣大的網路粉絲。

林佳龍競選總部透露，彭啟明因為看不下去台中空污不段被汙衊，因此希望用他的專業，與大家剖析產生空污的真正原因，並且肯定林佳龍為改善台中空污所做的努力，本身無特定政治立場的彭啟明，也是第一次為政治人物站台。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/