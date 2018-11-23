上任高雄發大財？ 他用世界局勢戳破韓國瑜神話 網友推爆

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（資料照）

2018-11-23 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕明天就是投票日，高雄市長選情最受外界關注，國民黨候選人韓國瑜以「貨出得去，人進得來，高雄發大財」的口號讓許多韓粉為之感動，相信他當選市長能帶給民眾全新的高雄。但關注國際局勢的政治評論員彭振宣則以世界局勢解密「韓國瑜上任高雄發大財」的口號，直言「都不知道是你瘋了？還是我瘋了？」

曾在高雄念書10年的彭振宣表示，民進黨主政下的高雄硬體建設，去看過的人都有目共睹，但大家為什麼會對民進黨執政高雄不滿，他不諱言地說，「北高雄的建設讓商圈北移，於是傳統新崛江、六合等商圈市況真的不好。」他也評估，「高雄不只今年窮，明年恐怕會更窮，而且誰上台都沒用。」

「但要是我問民進黨到底做錯了什麼讓經濟很差，很多人大概也說不出個所以然。最後只好說是民進黨都在講政治，不拚經濟。」他以世界局勢解析問題核心，認為不只高雄人，其實全台灣人都覺得經濟差歸咎於民進黨執政不力，他認為，執政的民進黨應概括承受民怨，但「經濟變差」的真正原因是「美中貿易戰」引起。

彭振宣說，全球1.2大經濟強國今年正式翻臉，許多台商在中國的投資也因美國政府對中國的高關稅，受到極大影響，經濟戰讓中國的股市已經跌到將「全球第二大股市」的寶座拱手讓給日本；過去台灣，甚至是全世界那些在中國投資的公司，現在要不就是搬出中國，要不就是別想賣到歐美去，「不只郭台銘的鴻海從中國搬走，連香港首富李嘉誠都早就把所有資產移出中國」。

彭振宣舉例，如馬雲被迫把阿里巴巴經營權交給中國「被退休」、范冰冰陰陽合約被修理，這其實都是中國政府在傳遞給中國有錢人一個訊息，那就是「你敢跑就死定了！」他認為，美國會全面要求世界所有國家，要跟中國做生意就不准跟美國做生意，以後全世界只能在美、中之間選一個。

「世界局勢現在是這樣，不管你喜不喜歡，反正台灣夾在中間。」彭振宣強調，現在全世界都在準備開戰，商人都忙著從中國撤資重新找地方投資，你跟我說『人進得來，貨出得去，高雄發大財』，我都不知道是你瘋了還是我瘋了？」。

網友看完文章後紛紛留言，「講得很好 讚」、「您分析的相當清晰可見，希望能點醒~半醒半睡~的台灣人」、「說得好 完整分析 但我相信中國不會低頭的 因為他現在是帝制時代」、「分析的很有道理 推一個」、「膨風水雞割無肉」。

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