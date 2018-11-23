謝文進陣營指遭網軍抹黑 林智堅總部不回應

2018-11-23 15:11

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市長選戰進入倒數，無黨籍候選人謝文進競選總部今召開記者會，指網路上出現數十個假帳號人頭，對謝文進進行抹黑栽贓、造謠，強調晚上的選前之夜會有突發事件，謝陣營質疑這些網軍都是市長林智堅的支持者。

對此，林智堅競選總部指出，不針對此事做出回應。

謝文進競選總部後援總會副總會長蔡錕鈺指出，謝陣營找出30多名在9月才成立的網路假帳號，強調這些帳號都互為好友，共同的特性就是「抹黑謝文進，讚美林智堅」。

蔡錕鈺指出，假帳號們於22日傍晚後就以自導自演的方式，於臉書新竹各大社團利用他人對林智堅市政建設的質疑發文底下，對今晚謝文進的遊行進行抹黑、栽贓、造謠，且同樣的文字用不同的帳號一直複製貼上，顯然就是有幕後黑手下達統一指令進行特定攻擊。

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