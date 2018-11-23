選前衝刺 劉櫂豪掃街衝衝衝

選前最後一天，劉櫂豪在卑南鄉掃街拜票。（記者王秀亭攝）

2018-11-23 13:54

［記者王秀亭／台東報導］選前最後一天，民進黨台東縣長候選人劉櫂豪一早參加台東大學附屬特教學校運動會後，即轉往卑南鄉掃街拜票，劉櫂豪表示，選民都用長期間觀察政治人物，相信民眾會做很好的決定，目前就是平靜安穩做好選前工作，期待明天有正面好消息。

劉櫂豪與妻子今天上午在卑南鄉長許文獻的陪同下，在卑南鄉境沿街拜票，不少鄉民一聽競選車隊廣播聲，隨即出門為劉櫂豪加油打氣，沿途加油聲不斷。

劉櫂豪向卑南鄉民表示，未來會與鄉長許文獻組團主動訪問中國，了解當地市場，將自由貿易市場做得更順暢。

劉櫂豪也坦言，明天要投票，各候選人面對這場選舉就像準備國家考試，並非一、兩日的努力就能成功，相信選民對候選人的品格、能力、操守及長期從政表現都有長期觀察，選前一天就是做好選前工作，靜待選民做出的決定。

劉櫂豪今天下午將轉進台東市區掃街，晚間5時30分起，將從競選總部出發，在市區街道上徒步掃街。

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