鄉民集資買報紙廣告拉票 柯P看見超激動...

柯P看見鄉民集資替他登廣告，神情激動。（圖擷取自臉書）

2018-11-23 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲以競選經費極簡化為最高指導原則之一，笑稱自己沒有多餘的錢買媒體廣告。有鑑於此，不少柯粉近日紛紛集資，替柯P在平面媒體登廣告，柯P看見後也相當激動。

選戰進入倒數階段，各候選人砸重金買版面搶曝光，當中亦有柯文哲的宣傳廣告，但這些都是柯粉自發集資之舉。21日出版的《蘋果日報》，有台北市民合資買下頭版半版版面替柯P拉票，昨日出版的《自由時報》也有永春社區居民買廣告感謝柯P推動都更，柯昨日回應，許多問題大家假裝沒看見，可是他的態度是該做就要做。

今日出版的《蘋果日報》，又見鄉民買下版面替柯宣傳老人政績、拉票，柯也在今日市場掃街時看到這篇廣告，照片可見柯雙手緊握，神情相當激動。

夫人陳佩琪昨日也發文對自掏腰包的民眾們表達感謝之意，「對這些素昧平生的人說謝謝您們，我們會繼續努力直到最後勝利！」

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