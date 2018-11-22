詹雅雯現身蘇貞昌晚會 高喊「台灣囝仔不會軟弱」

歌手詹雅雯今晚在蘇貞昌造勢晚會獻唱，台下支持者溫情高喊加油。（記者葉冠妤攝）

2018-11-22 21:01

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚在新莊運動公園舉辦造勢晚會，約兩萬人湧入，擠爆陽光草坪，日前因替高雄市長候選人陳其邁站台，而遭韓粉網路霸凌的歌手詹雅雯也站台獻唱，詹雅雯激動地說自己今天不會哭，台灣囝仔不會軟弱，就算她的父母親學識不高，她也絕不是韓粉所罵的「背骨囝仔」。

詹雅雯說，雖然自己出身工人家庭，父母親識字不多，但她只是因為替政治人物站台唱歌，就在網路上被霸凌、污辱，但今天的她不會哭，因為她的父母再不識字，他們教出來的孩子也絕對不是人家罵的「背骨囝仔」，她強調自己只是做工人的女兒，是一個平凡歌手，也非政治人物，沒那麼偉大，請不要再針對她。

詹雅雯感嘆，自己一再強調是誤會，卻無法洗清冤屈，她也認為要做政治人物的太太實在不簡單，並點名坐在台下的蘇貞昌太太詹秀齡，詹秀齡也立刻起身跟群眾揮手致意；詹雅雯接著逗趣地說，自己只是唱兩首歌就被人糟蹋那麼久，很難想像詹秀齡一路走來的辛苦。

台下支持者不斷高喊「雅雯，我們愛妳」、「台灣人的女兒」，讓詹秀雯直呼感動，她說相信自己實實在在，上天不會辜負她，大家也應該相親相愛、和和氣氣、互相尊重，才能展現台灣人的智慧。

  • 蘇貞昌的太太詹秀齡在台下與支持者坐在一起，站起來向大家致意。（記者葉冠妤攝）

    蘇貞昌的太太詹秀齡在台下與支持者坐在一起，站起來向大家致意。（記者葉冠妤攝）

  • 民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚在新莊運動公園陽光草坪舉辦造勢晚會，現場湧入超過兩萬人。（記者葉冠妤攝）

    民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚在新莊運動公園陽光草坪舉辦造勢晚會，現場湧入超過兩萬人。（記者葉冠妤攝）

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