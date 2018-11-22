詹雅雯現身蘇貞昌晚會 高喊「台灣囝仔不會軟弱」

歌手詹雅雯今晚在蘇貞昌造勢晚會獻唱，台下支持者溫情高喊加油。（記者葉冠妤攝）

2018-11-22 21:01

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚在新莊運動公園舉辦造勢晚會，約兩萬人湧入，擠爆陽光草坪，日前因替高雄市長候選人陳其邁站台，而遭韓粉網路霸凌的歌手詹雅雯也站台獻唱，詹雅雯激動地說自己今天不會哭，台灣囝仔不會軟弱，就算她的父母親學識不高，她也絕不是韓粉所罵的「背骨囝仔」。

詹雅雯說，雖然自己出身工人家庭，父母親識字不多，但她只是因為替政治人物站台唱歌，就在網路上被霸凌、污辱，但今天的她不會哭，因為她的父母再不識字，他們教出來的孩子也絕對不是人家罵的「背骨囝仔」，她強調自己只是做工人的女兒，是一個平凡歌手，也非政治人物，沒那麼偉大，請不要再針對她。

詹雅雯感嘆，自己一再強調是誤會，卻無法洗清冤屈，她也認為要做政治人物的太太實在不簡單，並點名坐在台下的蘇貞昌太太詹秀齡，詹秀齡也立刻起身跟群眾揮手致意；詹雅雯接著逗趣地說，自己只是唱兩首歌就被人糟蹋那麼久，很難想像詹秀齡一路走來的辛苦。

台下支持者不斷高喊「雅雯，我們愛妳」、「台灣人的女兒」，讓詹秀雯直呼感動，她說相信自己實實在在，上天不會辜負她，大家也應該相親相愛、和和氣氣、互相尊重，才能展現台灣人的智慧。

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