陳其邁明晚鳳山選前之夜 周邊交管15小時

2018-11-22 16:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕選戰倒數，民進黨高雄市長候選人陳其邁明晚將於捷運鳳山西站旁空地舉辦「選前之夜」，警方將於明天上午8時至晚間10時，周邊道路交通管制15小時，民眾禁用空拍機及遙控飛機。

警方表示，鳳山區議會路、議會北路、光華路、青年一路、協利街、國泰路、自由路，將於明天上午8時至晚間10時規劃勤務，並視情形實施單向封閉或雙向封閉，另議會路與自由路口、議會路與光華路口、議會北路與青年路口，將於明天中午12時起管制，另將視現場人員車輛狀況，適時管制青年路與光華路口。

警方說，國泰路與自由路口、青年路與中山西路口、青年路與自由路口、中山西路與自由路口、議會路與國泰路口與國泰路與青年路口，將於明天下午4時起交通疏導路段。

由於周邊是遙控飛機玩家競技熱點，警方表示，晚會當天民眾禁止使用空拍機及遙控飛機，另自由路、青年路、澄清路與國泰路，明天也將派遣機動巡邏警網，兼顧維護治安，呼籲用路人避開上述路段，並配合警方指揮及疏導交通，如造成民眾不便，有勞耐心等候。

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