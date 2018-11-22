高思博合體韓國瑜扯「319槍擊案」 籲民進黨不要出奧步

2018-11-22 16:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨台南市長候選人高思博今南下高雄與韓國瑜合體造勢，高思博特地前往當年前總統陳水扁中槍前的吃飯地點，也是民進黨市議員陳明澤的競選服務處，高思博說，希望未來選舉不要再出現這種奇招、奧步。

發生在2004年3月19日的「三一九槍擊案」，當時前總統陳水扁拜票車隊抵達高雄湖內，中午在陳明澤住處及服務處午餐並休息，下午轉往台南繼續掃街拜票，結果車隊行經台南市金華路遭到槍擊，即為震驚國際的「319槍擊事件」，陳水扁在陳明澤住處的一舉一動，成為藍營追查槍擊案真相的焦點。

當時因有人撰書，暗指陳水扁有可能當天在陳明澤家中用餐時「做傷口」，引起譁然；後來陳明澤出版「誰槍擊了台灣總統？319槍擊案發生前的關鍵100分鐘解密」一書，全書4萬多字，針對319槍擊案說清楚、講明白，以實證一一反駁「槍」書的無稽。

原本韓國瑜和高思博在高雄、台南交界處合體後，將前往台南一起為高思博掃街拜票，但因時間等因素，韓國瑜沒有跨過二仁溪，兩人短暫碰頭後即分手，各自回到自己的選區拚選戰。

高思博說，現在已是2018年，不需要再出現選舉的奇招或奧步，韓主委的維安現已升級，一定要非常注意他的安全；韓國瑜則表示，過去不愉快的事都不要再提，現在最重要是如何讓南台灣都快樂起來。

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