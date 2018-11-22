道歉演很大？韓國瑜陣營調查確定非國民黨員

2018-11-22 16:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對林姓男子在網路散播關於國民黨高雄市長候選人韓國瑜買票訊息，出面道歉後又自稱國民黨員，引發外界議論，韓國瑜陣營發言人侯亞寧今出面澄清，經調查黨內資料，確認林先生並非國民黨員，且從林先生的臉書資料來看，與綠營社群互動密切，應該是深綠鐵粉才對，懷疑又是選舉奧步之一！

在網路上散布韓國瑜陣營買票訊息的林姓男子，昨天感謝韓國瑜不告他，當眾向他致歉，韓國瑜也展現風度拍拍他，但後來林男接受電視媒體訪問時，竟表示自己也是國民黨員，遭網友形容是一齣「國民黨員散佈韓國瑜買票消息，國民黨員自己跳出來跟韓國瑜道歉」的鬧劇。

韓國瑜陣營今聲明，無論400萬筆黨員資料、或透過身份證號碼調查，黨內都沒有這位林先生的資料，確定他不是黨員﹔韓陣營不排除他是當兵時曾送申請書，但不知那個環節有誤差、可能沒成功入黨。

韓陣營進一步指出，從林先生的臉書資料來看，他多與綠營社群互動密切，應該是深綠鐵粉才對﹔韓陣營上午也曾與林先生聯繫，對方透過韓陣營轉述，希望整個事件到此為止，也不再接受採訪。

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