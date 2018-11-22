韓國瑜認了塗完護唇膏「黏黏的」 余天一句話突破盲點

2018-11-22 15:24

〔記者曾德蓉／台北報導〕國民黨高雄市長候選人陳其邁與韓國瑜日前舉辦世紀辯論會，結果名嘴謝寒冰在中天政論節目爆料，韓國瑜當天聽從三立梳化師建議，在嘴上塗抹了護唇膏，後來就不太對勁、怪怪的，正式上陣時喉嚨疼痛，韓國瑜也宣稱塗完後不適應、黏黏的，對此，余天奇怪地說：「那他可以不要擦啊」。

余天今（22）錄華視《黃金年代》，對於韓國瑜去辯論會也能扯出一條謎之護唇膏，他真的看不下去，「我是覺得很奇怪 ，在辯論那麼多人看之下，你說護唇膏，我們經常每次錄影也都有護唇膏，怎麼會怪到護唇膏？我也搞不清楚啊，那他可以不要擦啊，而且他後來有抹掉嘛，代表這個護唇膏對他辯論完全是一點影響都沒有」。

余天最後更不以為然地說「就是牽拖啦！現在已經變成這樣，大家抹過來、抹過去，一點點事情就擴大，才能轉移話題」；不過他依舊看好高雄市與新北市選情「很穩」，尤其對新北市更有把握，「我在操盤的耶，我經營2年就是為了選舉」，強調侯友宜只有「剉咧等」的份。

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