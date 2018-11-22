對高雄人智慧有信心 洪耀福：民進黨高雄狀況穩定

2018-11-22 11:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕九合一選舉倒數2天，針對此次焦點高雄市長選戰，民進黨秘書長洪耀福今受訪表示，上週高雄舉辦「we care 遊行」，有將近10萬人高雄市民站出來，對高雄人的智慧很有信心，民進黨在高雄的狀況已較穩定。至於「棄保」傳言不斷的台北市，洪耀福說，台北是三強鼎立局面，比較難評估誰輸誰贏，他要呼籲支持者，堅定支持民進黨提名的姚文智。

對於台北「棄保」傳言，洪耀福表示，棄保工作已超出他經驗及能力，「這不是開電燈就亮、關燈就暗」，選民有自主性、看法，「中央黨部會棄誰保誰嗎？不會這樣做，坦白講是假議題。」

問及新北選情，洪耀福表示，今年很多縣市在選情上膠著拉鋸，這樣的狀況，很難武斷說誰輸誰贏。他對蘇貞昌選舉能量有信心，加上高雄辯論事件的發酵，選民很清楚，一個政治人物連上台面對對手，把理念講清楚的基本的膽識都沒有，是否夠格擔任新北市長，選民很清楚。

由於洪耀福上午接受廣播訪問時，直言民進黨這次選舉結果「不會太差」。洪耀福受訪表示，最後階段就不要談論多少席次。這段時間，各縣市候選人和黨公職都很認真競選，提出具體政見，選民也看到民進黨候選人認真負責一面，努力爭取每個縣市勝利，是民進黨對自己的要求。

此外，據悉，民進黨昨中常會上，也討論部分縣市長選情。黨內評估，原本被視為落後的宜蘭縣，近期竟出現曙光，高層會中直言，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀「再拼一下，有機會勝選」。此外，黨內也評估，彰化縣、新北市選情目前則仍呈膠著，至於寄予厚望台東縣則有機會拿下。

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