又見選舉奧步？仁愛鄉長候選人江子信收詛咒小紙人

2018-11-22 13:07

〔記者佟振國／南投報導〕這是什麼意思？南投縣仁愛鄉長選情激烈，鄉長候選人江子信，連同擔任縣府原住民行政局長的大哥張子孝夫婦、二哥張子仁，昨天都收到恐嚇詛咒信件，內附紙人並張貼人名，以及1張小紙條，江子信競選總部已正式報警處理，信封內外的文字全以電腦打字，仁愛分局除將恐嚇信件送交刑事警察局鑑識，已知信件從嘉義縣中埔鄉寄出，今也南下調閱監視器畫面，進一步偵辦。

警方調查，恐嚇詛咒信件是直接郵寄到仁愛鄉公所，指名鄉長江子信收，江子信的大哥也是縣府原民局長張子孝夫婦及二哥張子仁的住處也同步收到相同郵件，信件內有張人形的紙符咒，人頭上均貼上收件人的姓名，並附1張小字條，指控江子信「身為教育人員應教化人心，不論聯合自己的兄弟姐妹來污錢，你會得到現世報的，所犯之罪，很快報應就來，眾神明不會饒了你。」

張子孝、張子仁的字條則不一樣，大致也是批評吃人血汗錢、忘恩負義等語，最後都詛咒對方會遭受天打雷霹，不會好過。

江子信等人收到恐嚇詛咒信件相當氣憤，認為選舉到用如此低劣的奧步，實在太過份，希望這場選舉是光明正大，乾乾淨淨的選舉，不要再使出選舉奧步，只會讓人唾棄。

江子信也正式報警處理，仁愛分局表示，由於恐嚇信件內外字體均是電腦打字，沒有手寫，已送交縣警局轉送刑事局進行鑑定，至於信件的郵戳顯示前天從嘉義縣中埔鄉寄出，今天也派員南下調閱相關監視器畫面，進一步追查。

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