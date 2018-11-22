拉抬陳歐珀 蔡英文明第10度赴宜輔選

民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀（右）選前猛打「小英」牌，總統蔡英文（左）明將第10度來到宜蘭，到五結鄉為陳歐珀及宜縣民進黨議員、代表候選人站台。（記者林敬倫攝）

2018-11-22 10:20

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀選前猛打「小英」牌，總統蔡英文明將再度來到宜蘭，到五結鄉為陳歐珀及宜縣民進黨議員、代表候選人站台，這是自8月以來，蔡英文第10度赴宜，不過，這次預計只會在上午11點，於五結鄉站台助講約10分鐘後就會離去。

蔡英文明第10度赴宜，但未破前總統馬英九11度到宜蘭為前縣長呂國華助選的紀錄；陳歐珀明天上午預計到五結鄉掃街，停到定點後，總統蔡英文就會進場站台，停留約10分鐘後離開，今日陳歐珀陣營則預計在宜蘭市與礁溪鄉掃街拜票，明天也都是掃街行程，未有選前之夜晚會。

至於國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙陣營，則預計在今晚，於溪南競選總部舉行「要高架、辦童玩、拚經濟、顧民生」改變宜蘭大遊行造勢晚會，與陳歐珀陣營戶別苗頭。

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