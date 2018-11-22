強調台灣非棋子 司徒文：《台旅法》間接表示台主權地位

司徒文認為，川普（見圖）今年3月簽署通過的《台旅法》，間接表示了台灣的主權地位。圖為簽署示意圖。（法新社）

2018-11-22 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕2018九合一大選暨公民投票將在後天登場，除了國內選戰打得火熱，選舉過程、結果如何牽動台美中三角關係亦備受關注。前美國在台協會（AIT）處長司徒文強調，台灣並非美國的棋子，先前通過的《台灣旅行法》便是間接表示台灣主權地位。

目前在台灣大學擔任客座教授的司徒文接受《BBC中文網》專訪時表示，台灣並非是美國的商品或棋子，因為台灣無論在GDP排名、經濟自由度、高等教育和科技發展等領域的成果，充分顯示台灣在國際間扮演相當活躍的角色。

有鑑於此，司徒文並不認同台北市長柯文哲先前所提出的「商品說」，但他強調，只有台灣人民才有資格批評柯P的施政。司徒文還提到，美國對華政策已迅速制度化，《台旅法》的通過便是間接表示台灣的主權地位，他亦樂見台美關係深化，但覺得總統蔡英文應對美中十分謹慎，盡量不去激怒中國，只不過中國仍對台灣政府的所有舉動感到不滿。

美國總統川普今年3月簽署通過《台灣旅行法》，允許雙方高級官員互訪，也讓台灣總統訪華府有了法源依據。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/