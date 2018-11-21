蘇貞昌汐止造勢 2000人冒雨相挺

林右昌（右）與蘇貞昌（左）同台造勢，呼籲民眾票投蘇貞昌。（記者林欣漢攝）

2018-11-21 21:40

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚在汐止區公所前廣場舉辦 「新新北，會做事」汐止晚會，儘管天空不時飄著細雨，仍吸引逾2000人到場支持，蘇貞昌說，以前汐止只要下一點雨，眾人就擔心會淹水，現在治水有成，希望汐止人給會做事的人肯定，「讓我回來不是要佔位置，而是幫汐止、新北做事，一個改變新北的機會！」

蘇貞昌回憶，早年汐止易淹，只要下一點雨，SNG車就來了，淹水過後每間房子都在「入厝」但沒在請客（指整理家園），人人唉唉叫，有一回颱風接連來襲，10天就淹3次，他與時任行政院長蕭萬長同車到汐止勘災，之後1天打7通電話，打到蕭不敢接電話，同意以122億元整治基隆河，後來，更在前總統陳水扁任內完成員山子分洪道，徹底解決汐止淹水夢魘。

蘇貞昌說，上任後會以「新、快、美」三字訣，加速都市更新、都市再生，像做新板特區一樣，房子蓋下去、產業進來，帶動各行各業衝衝衝，現在的新北市府每件事都在拖，板橋湳仔溝10年仍未整治好，「有比基隆河大條嗎？」他100天遷走土城軍營打造頂埔高科技園區，連郭台銘都說最懷念老縣長蘇貞昌，有魄力有效率、說到做到。

蘇貞昌感性地說，他在汐止每次選都輸，這次投標是個指標，希望重情義、公道的汐止人，給會做事的人肯定，基隆的進步大家都看得見，但新北卻掉到後半班，「正的（指朱立倫）都做成這樣，還要給副的（指侯友宜）繼續做嗎？」讓他回來不是要佔位置，而是幫汐止、新北做事。

基隆市長林右昌也到場同台拉抬造勢，林右昌說，從小他就常到汐止拜訪親戚，北五堵的發展跟汐止最相關，但過去大家都各自發展而無法串連，希望蘇貞昌上任後，基隆跟汐止的工業園區能夠連在一起，成為北台灣最新、最大且唯一的產業發展基地，呼籲大家發揮力量，票票入匭，投給最好的人選蘇貞昌。

立委蕭美琴致詞時表示，今天是此次選舉她第一次離開花蓮站台，她曾是新北市民，看著蘇貞昌一步一腳印的付出做事，從建設淡水漁人碼頭、八里左岸到汐止的治水，新北漸漸的進步，「一輩子的付出真的令人感動。」選擇蘇貞昌不只是感情上的加油，更是理性的選擇，因為他不僅對新北熟悉，還有中央的歷練，是位一輩子經得起考驗的候選人。

立委莊瑞雄則說，他身為屏東人，因為蘇貞昌而走路有風，只要是屏東人，都以蘇貞昌為傲，「電火球就是一股暖流！」莊瑞雄也提到，新北市沒有交叉詰問式的辯論實在沒道理，他說到，辯論是選市長的基本要求，經過辯論後市民才能了解候選人的願景，然而，侯友宜一直逃避，讓市民失去基本權利。不僅如此，他更說，相較對手，蘇貞昌一輩子乾乾淨淨，從未有過逃漏稅、買地圖利自己等質疑，比較兩位候選人「新北市長要選誰很簡單，就是蘇貞昌。」

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