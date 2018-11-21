鄭南榕女兒為蘇貞昌站台！問侯「怎麼看當年的鄭南榕事件」？

鄭竹梅首度出面，問侯「怎麼看當年的鄭南榕事件」？（記者翁聿煌攝）

2018-11-21 21:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕為台灣獨立和言論自由、自焚犧牲的鄭南榕，當年才9歲的女兒鄭竹梅，今晚首度出現在民進黨新北市長候選人蘇貞昌的新店區造勢大會，她上台質問侯友宜，「怎麼看當年的鄭南榕事件？你還是會出動鎮暴警察進行救援或拘捕嗎？當你說奉命行事時候，當奉命行事和言論自由發生衝突，你會怎麼樣選擇？」

這是鄭竹梅第一次選舉場合正式要跟大家談父親的故事，鄭竹梅的話語沒有激情，字字句句平實動人，她說，因為是最後一個禮拜了，她沒辦法坐在台下聽大家喊「侯友宜凍蒜」，卻什麼都不能做，她要跟家人道歉，必須要用這樣的方式面對。

鄭竹梅說，她沒有責怪當年的基層員警，反而感謝他們把9歲的她帶出現場，但她想問的是，侯友宜先生怎麼看當年的鄭南榕事件？「你還是會出動鎮暴進行救援或拘捕嗎」？「當你說奉命行事時候，當奉命行事和言論自由發生衝突，你會怎麼樣選擇？」

鄭竹梅說，她想要提醒選擇侯友宜的人，他是代表中國國民黨出來選舉，他對1989年的事件（鄭南榕自焚）有沒有反省？如果這次他還是當選的，這帶給外界、帶給中國、帶給國際什麼樣的訊息，我們要再去支持他的「正義」再度回來嗎？他們的「正義」是發動鎮暴警察去拘捕一個出版社的負責人嗎？是在救出一個9歲小孩之後被帶到中山分局，一整晚都不能跟父母親相見？這不是一句「奉命行事」就能解釋。

鄭竹梅說，我們不是責怪當年的基層警員，而是侯友宜要出來選舉，她才想知道在2018年的現在，侯友宜怎麼看待過去，「選民有權利知道你怎麼看待過去，才能知道我們有怎麼樣的未來。」

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