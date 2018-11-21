綠營批「光點案」酬庸親族 高思博：黃偉哲出來面對大創案

2018-11-21 20:30

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市候選人黃偉哲競選總部發言人郭國文與民進黨台南市黨部副執行長蔡瑞堂，今天公布「南區國際光點」計畫最新事證，指出國民黨候選人高思博以21世紀基金會從馬政府的「南區國際光點」計畫中取得3700萬元的補助後，隨即安插家族成員擔任要職。

郭國文說，高思博昨天的回應「答非所問」，如果要證明自己真的有「自掏腰包」，只要把當年的核銷資料拿出來，就可以清楚解釋，但高思博卻一直迴避。

郭國文也說明，高育仁的姪女高瑞貞，以兼職身份擔任執行副總監，兩年領取58萬元。也赫見高思博家族企業的「百達投資」，其董事高娟娟在南區國際光點計畫中擔任財會人員，在台北專任負責會計，月領5萬6000元。

蔡瑞堂說，這份行銷台南的觀光計畫，有許多外包項目遠高於市價。其中「府城一哥」APP花費400萬製作，不到1年就沒人使用，如今已被下架。2012年也花費191萬製作的南區國際光點官方網站，但市面客製化的官方網站報價，也不過只有20萬，網站製作費與市價有近10倍價差，如今已不見蹤影。

郭國文質疑，光是3700萬的補助案，高思博就想徇私安插親族，還用鋪張浪費的方式使用全民稅金，如果讓這樣的人擔任台南市長，豈不是有更多酬庸與浪費？希望高思博能勇敢面對市民，坦白面對社會，不要讓南區光點變成政治生命中的污點。

國民黨台南市長候選人高思博競選總部反批郭國文為「不用功抹黑記者會」並發表聲明，指「黃偉哲接受我們對他大創案的挑戰，高思博同樣接受任何對南區光點的挑戰，否則只是黃營轉移焦點的技倆。」

高總部說，高瑞貞與高娟娟本就任職二十一世紀基金會，長達20餘年年資。基金會在執行「國際南區光點」計劃時，也依奬助要點規定，按同仁投入該計劃的時數比例，計算薪資，而非該計劃另行聘請專職人員。

至於網站及APP建置營運費用與中央政府委外同樣規格的標案價格相當，也經觀光局審查通過。黃團隊所講市價，應是拗廠商的霸凌價吧！

高思博競選總部說，呼籲黃偉哲團隊別再用混淆視聽方式欺騙台南市民，一方面霸凌廠商、甚至不付錢給廠商，又處處誣衊、抹黑真心為自己故鄉貢獻服務的高思博，如果真心打一場乾乾淨淨的選戰，就請出面針對大創案，為日本人喬核食進口事件說清楚、講明白。

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