李清煌澄清道歉說 陳光復競選總部籲乾淨選舉

2018-11-21 20:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2名澎湖縣政顧問日前到縣府廣場高舉抗議標語，呼籲公務員拒投陳光復，曾與陳光復有債務關係的國家寶藏博物院長李清煌今天也召開記者會，澄清他向陳光復登報道歉緣由；陳光復競選總部不予評論。

李清煌宣稱與陳光復有370萬債務關係，法院判決確定債務金額，並已還清彼此間債務，李清煌事後還登報公開道歉，在法律上已無債務關係，但李清煌認為與還款與借款金額有差距，同時不滿陳光復競選總部發言人郁國麟指稱他有求官及要求文化局提供展場，他除了向地檢署提告，今天更大動作對外澄清道歉說。

李清煌說，當初法院判決金額有差，原本想再上訴求償，但因友人勸說，加上縣長是澎湖人選出來的，顧及全澎湖的面子，因此放棄上訴，展現藝術人的高度與氣節，不願意節外生枝，所以簽下對方提供的道歉聲明啟事，卻又被抹黑污衊，才會憤而提告，並附帶民事求償500萬元。

對於李清煌澄清道歉啟事說法，賴峰偉陣營已發表聲明與縣府前顧問們切割，陳光復競選總部就不予評論，最後兩天陳光復會展現個人親民特質，市場掃街拜票接近人民，儘量握到能握到的每一雙手。陳光復團隊近3年在都市更新及促參招商成績是超越過去20年的總合，施作馬公市污水下水道更是創舉，讓澎湖變年輕變富有，希望得到中間選民年輕朋友的認同，迎向勝利，連任成功。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/