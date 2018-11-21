韓國瑜證實有擦護唇膏 稱不適應但不影響辯論表現

韓國瑜證實有擦護唇膏，只是不適應，但不影響辯論表現。 （記者陳文嬋攝）

2018-11-21 18:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜說，辯論當天確實有擦護唇膏，只是不適應，講話比較不方便，但不影響辯論表現，他也沒有說謊，事情沒有那麼嚴重。

高雄市長選舉辯論會19日晚間舉行，民進黨陳其邁、國民黨韓國瑜激烈攻防，韓國瑜事後坦言自己表現不太好，還有一點小感冒。資深媒體人謝寒冰則在政論節目上指稱，韓國瑜聽信《三立電視台》化妝師建議，嘴上塗了化妝師提供的護脣膏，導致辯論時喉嚨疼痛，令網友覺得不可思議。

不過《三立電視台》今天否認韓國瑜當天有擦護脣膏，認為是不實指控，謝寒冰言論傷害到電視台公正形象，要求謝寒冰與《新聞龍捲風》製作人24小時內公開道歉，否則將提告。

韓國瑜今天受訪還原當天情況，他說，他從來不化妝，但因是唯一一場電視辯論會，《三立電視台》安排一名化妝師幫他在額頭上打粉，化妝師感覺他的嘴唇很乾，幫他擦一點點護唇膏。

韓國瑜說，前面1、20分鐘不習慣，老是覺得嘴唇黏黏的，過程中拿自備衛生紙擦掉，只是不適應，講話比較不方便，但不影響辯論，過程可能沒被鏡頭拍到。

韓國瑜指出，他沒有說謊，建議比對剛開始影片1分鐘與第40分鐘的嘴唇顏色就知道，這是很小的插曲，事情沒有那麼嚴重，護唇膏不影響他辯論，只影響嘴唇比較黏。

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