缺1張都不行！千萬張票彰縣圍桌一張一張點

2018-11-21 16:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕離星期六選舉投票日倒數計時了，彰化縣5合1縣長、縣議員、鄉鎮市長、代表、村里長，還有10件公投案，光是公投案1件就要1張票，約106萬人可投公投，公投票約1060萬張，再加上400多萬張選票，總計1400多萬張選票，數量創新高，史上最多！

逾千萬張選票，少1張、多1張都不行，各鄉鎮市團隊分工，以人工一張一張、一疊一疊慢慢清點，人員圍坐傳統辦宴席的木板圓桌上低頭工作，小心翼翼清點張，圍桌點選票，呈現出台灣選舉文化。

縣府民政處長陳逸玲說，彰化縣5合1選舉人數，縣長103萬1222人、鄉鎮市長102萬8928人、村里長102萬6500人、區域議員102萬8181人、 平地原住民議員1萬920人、鄉鎮市民代表102萬7901人，5項選舉共411萬6751張選票，加上10件公投案1060萬6994張公投票，共計1472萬3745張票，因數量多，考量場地空間，今年直接在負責印製選票的台中市印刷廠進行清點工作。

清點作業昨天開始，今天第2天，明天完成清點後，選票再運回彰化各地鄉鎮市公所選務中心保管，後天（23日）再由各鄉鎮選務中心人員，與各個選舉投開所主任管理員再次點清確認票數，24日選舉投開票日當天清晨送抵全縣1049個投開票所。

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