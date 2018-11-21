九合一選舉併公投 雲林860萬張選票送達

2018-11-21 15:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕這個週末就是九合一選舉併10項公投投票日，雲林縣選票及公投票印製完成，今天運抵各公所，縣長與縣議員選票放雲林國中暫存；縣選委會表示，全縣選票約印製860萬張，數量極為龐大，警方也成立雲林國中臨時警衛站，在選票放置處增設二台監控攝影機，24小時看守選票。

縣選委會表示，今年縣長與議員選票各約56萬張，加上10張公投票，各鄉鎮市長、代表及村里長選票，共約860萬張選票，因日前嘉義爆發選務人員將選票攜出印刷廠事件，此次選票運抵戒護特別森嚴，警方也在選票放置處增設二台監控攝影機。

雲林縣選舉委員會總幹事許木山表示，因為選票數量多，公投票及鄉鎮市民代表、村里長選舉選票都已同步運送到各鄉鎮市公所，縣長、縣議員選票將在明天由各鄉鎮市公所選務人員領回保管。

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