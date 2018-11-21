教育政見大調查 民進黨5都市長候選人強調減壓快樂學習

國教盟理事長王立昇（站立者）等教育團體今天公布教育政見大調查結果，民進黨有5都市長候選人均強調減壓快樂學習。（記者林曉雲攝）

2018-11-21 13:33

〔記者林曉雲／台北報導〕國教行動聯盟等教育團體今天公布「6都市長候選人教育政見比較表」，國教盟理事長王立昇表示，針對「快樂學習 vs 適度壓力」問題，主張快樂學習或減壓的有姚文智、蘇貞昌、林佳龍、黃偉哲、陳其邁等人；認為適度壓力是成長動力的有鄭文燦、丁守中、柯文哲、侯友宜、陳學聖、楊麗環、高思博、韓國瑜等人。

國教行動聯盟等教育團體11月1日公布「市長候選人給問嗎？教育政見十大提問。｣的問題，邀請6都市長候選人回應，今天公布各候選人的回應結果，蘇貞昌則是提供其原發布的教育政見作為參考回應。

針對「防範狼師」的策略，候選人均主張狼師依法處理，強制舉報，限制轉任，零容忍。蘇貞昌、侯友宜、林佳龍、黃偉哲、高思博等人特別指出要做好學生安全教育，柯文哲、鄭文燦、韓國瑜等人將安排教職員參加研習，韓國瑜擬規劃「反騷擾」課程，要求新進教師及職員必須上完課才能就職，韓並承諾將公布發生性騷擾之補習班給家長參考。

在性平教育方面，姚文智、柯文哲、侯友宜、鄭文燦、林佳龍等人認為依照現行方式持續推動。認為應適性適齡的候選人有丁守中、陳學聖、楊麗環、高思博、韓國瑜等，丁守中、高思博主張應增加參與性平會的家長代表人數，丁守中還指出不應成為同性戀推廣教育。

關於技職教育，候選人均認為高職是職業準備教育，要能務實致用，候選人提出策略大多為推動產學合作、保障建教生權益、協助高職生創業或成立創業中心等，其他的解方包括建立選秀平台（丁守中、陳學聖）、建立競賽選手訓練基地（侯友宜）、強化證照檢定（丁守中、鄭文燦）、設置共同儀器設備中心（柯文哲、韓國瑜）、補助考證職訓費用（丁守中）、課證合一（姚文智）、恢復五專（楊麗環）、補助科技大學開設暑期進修職業試探課程（陳其邁）等。

在幼教方面，候選人大都主張廣設公幼或公共化，姚文智強調「第二胎國家養」；主張應利用閒置教室辦公幼公托的候選人有丁守中、姚文智、蘇貞昌、侯友宜、林佳龍、盧秀燕、陳其邁等人，其中丁守中主張「一校一公幼」。

關於高中職入學制度，認為可研議調整的有：鄭文燦、丁守中、柯文哲、侯友宜、陳學聖、楊麗環、高思博、陳其邁、韓國瑜等人，姚文智、林佳龍、盧秀燕、黃偉哲等人認為應維持現狀。

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