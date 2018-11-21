周刊曝光女兒 侯友宜：很意外

2018-11-21 13:24

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天接受廣播節目專訪，難得提到自己對三個女兒的教養態度是感恩惜福、觀念正確、品德好、對朋友友善，此外，他不會干涉子女的選擇。

對於週刊在今天曝光侯友宜兩個女兒的照片，侯友宜說「很意外」，他說，女兒曾經說不跟他同台，她們要過自己的生活，老婆也從小告訴孩子，爸爸每天帶著槍抓重要要犯，她們必須學會保護自己，萬一讓外人知道她們，有可能增加爸爸的困擾；因此，孩子念書時期的聯絡簿，從來沒有爸爸的簽名，甚至是學校的家長日，他也僅僅在太太趕場不及的情況下，出席過一次老大高中的家長會。

侯友宜說，老大念書過程順利，考上美國會計師，後來回到台灣工作，也考上台灣的會計師；老大個性像他，老二乃嘉像媽媽，像是有什麼不解之緣一般，在兒子往生後生下的老二，個性也喜歡照顧小孩子，從事幼兒教育。老三還在香港中文大學念書，快畢業了。

侯友宜提到家人，語氣充滿疼惜，他說，自己不會干涉子女的選擇，每一個人都有一個故事，只要學會對人的感恩，珍惜現有的一切，惜福最重要。

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