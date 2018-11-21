辭立委遭質疑選情告急 盧秀燕：林佳龍上次選前3天請辭

國民黨台中市長候選人盧秀燕（前排左2）請辭立委後，今天到西屯、南屯區掃街。（記者張菁雅攝）

2018-11-21 12:46

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕昨天宣布辭去立委，今日上午按照既定行程，到西屯區、南屯區以車隊掃街拜票。針對外界質疑請辭是否因選情告急？她表示，台中市長林佳龍上次選舉在選前3天辭立委，事實證明他當選，請大家不要「此一時彼一時、雙重標準」。

盧秀燕昨天在選前4天宣布請辭立委，全力衝刺選舉，今天上午前往藍營選民較多的西屯、南屯區掃街，以鞏固基本盤。

針對媒體詢問請辭立委後的心情？盧秀燕表示，今天空氣很不好，空氣盒子顯示已達橘害、紅害，因為民進黨的能源政策導致空污嚴重，人民在受害，她參選市長就是要控訴民進黨，所以非贏不可，辭去擔任20多年的立委職務，為鄉親奮戰，覺得非常應該，心情相當堅定，也非常平靜。

針對外界質疑請辭是否因選情告急？盧秀燕說，林佳龍上次選舉在選前3天辭立委，事實證明他當選，大家不要此一時彼一時、雙重標準。

她也強調，決定參選時，心裡就有想法，非贏不可，請辭立委早在她的參選計畫的一部分，她照著計畫走、展現決心。

至於未來北區、北屯區立委補選人選，盧秀燕說，她沒有想法，現在目標就是打贏選戰，但因為請辭造成她的選區必須補選，對黨內很抱歉，她相信黨部是有經驗的，會有效處理後續事宜。

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