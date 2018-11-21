被批「忘恩負義」 徐定禎反批徐耀昌「政治變色龍」

2018-11-21 13:07

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕尋求連任的苗栗縣長徐耀昌競選總部今天批評對手無黨籍候選人徐定禎「忘恩負義」，指出徐耀昌曾為徐定禎連任頭份鎮長不惜冒著違反黨紀風險站台；但徐定禎旋即回應，徐耀昌先以親民黨籍當選立委，後來親民黨式微時，旋即加入國民黨，宛如「政治變色龍」。

隨著選情進入最後階段，雙方都進行最後衝刺以及各項文宣戰。徐耀昌陣營指出，四年前國民黨曾提名選將挑戰頭份鎮長，但是徐耀昌仍力排眾議為徐定楨站台背書，一度造成黨部及競選團隊的不諒解。

徐耀昌競選總部批評，徐定禎為了為求更上一層樓，忘卻雪中送炭恩義，與一手提攜的徐耀昌對戰，並獲得民進黨禮讓，舉止根本是「選前喊大哥，選後忘恩負義」。

徐定禎競選總部發言人李京勳表示，徐定禎參政一直是甫過世的表哥、前議長游忠鈿支持，且徐定禎兩次參選頭份鎮長，徐耀昌分別支持前議員陳英河、前主席黃盛和，未支持徐定禎，反批徐耀昌陣營胡說八道。

另外，徐耀昌先以親民黨選上立委，待宋楚瑜與親民黨式微便加入國民黨，：本屆縣長選舉擔心無法獲得黨提名時，更宣布不惜退黨參選，一連串行為宛如政治變色龍。

另外，徐耀昌陣營批評徐定禎提出的國中小學營養午餐、教科書、安親課輔免費、恢復敬老愛心卡1000點、鑽石婚年年發禮金等政見未排富、無配套等，會再一次把苗栗財政推進「加護病房」。

徐定禎陣營則強調，上述社福預算一年為五點四億，與徐耀昌陣營宣稱的三十億相差甚遠，批評徐耀昌「抹黑也要做功課」。

李京勳強調，徐定禎一直是無黨籍參政，這次感謝民進黨玉成以及各方力量支援，徐定禎不分黨派，一定要讓苗栗動起來。

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