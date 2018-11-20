嘉義縣選票差點外流 水上鄉選務中心公布過程

蘭潭印刷廠。（嘉義地檢署提供）

2018-11-20 18:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣發生選票差點外流事件，引發風波，今天傍晚水上鄉公所發表聲明，指純屬疏失事件，選票並未外流，且也依相關程序處理中，請各界勿渲染為政治事件，打擊選務人員士氣。

水上鄉公所選務中心主任陳江雄表示，侯姓村幹事11月18日當天在嘉義市蘭潭印刷廠點算選票過程，擔任選票剩餘票保管工作的負責人，任何一個點票人發現選票有不足或選票多出，均透過她領取或繳回。

陳江雄表，任何一個公所、任何一個點票人員，進出印刷廠均經派駐警員仔細搜身才能出入，因此除手機外，其他個人物品均放置於點算場所外面，而侯女因為是承辦人，所以需攜帶諸如鄉內各選舉區選票統計表、膠帶、橡皮筋、包裝紙等用具，而被發現的資料夾，裝的就是各選舉區選票統計表、選區選票數量黏貼表等資料。

11月18日晚間7點水上鄉公所22個點選選票的工作人員忙碌超時工作，點選票11個小時後，即將離開印刷廠，工作人員至管制區簽退離開，侯姓承辦員急忙趕至管制區發便當給工作人員，此時，王姓選務員好意協助將侯姓選務承辦員的文件箱帶至管制區，王姓選務員不知道文件箱內有即將要銷毀的選票，致警員誤以為侯姓承辦員要攜出選票，純屬疏失事件。