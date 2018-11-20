嘉義縣選票差點外流 3位縣長候選人都要求嚴查

2018-11-20 17:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣發生333張選票差點外流事件，嘉義縣選委會調查後表示是行政疏忽，並未外流；民進黨嘉義縣長候選人翁章梁認為縣府人事異動頻繁，質疑是螺絲鬆了導致選務疏失，要求嚴查，國民黨嘉義縣長候選人吳育仁則批選票外流是選舉奧步，懷疑是計畫性作票，無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘認為選務單位應公布監視錄影帶，釐清真相。

嘉義縣選委會調查瞭解，水上鄉公所侯姓村幹事是該鄉選務承辦人員，11月18日選務人員清點票數後，將多餘選票放置在侯女的箱子內，晚上6點多接近下班時間時，王姓選務人員誤以為箱內都是一般用品，將侯女的箱子搬到管制區，警方清查時發現箱內有選票，選委會調查認為是行政疏忽，依照標準程序銷毀。

翁章梁感謝投入選務作業的選務人員與警務人力，此事件讓人深覺不可思議，此疏失嚴重打擊嘉義縣選委會的公信力，要查清楚給縣民交代。

吳育仁今天下午與國民黨水上鄉長候選人陳德榮及律師梁樹綸和數十位支持者到嘉義縣選委會抗議高喊「反奧步！反作票！要真相！要民主！」吳育仁表示，外流選票是犯罪證物，333張選票不知情「不慎」攜出的說詞很多人都有疑問，還有沒有選票已經透過不同管道流出？數量有多少？希望能徹查讓真相；陳德榮也質疑此事件影響選舉公平性，有的村差點被帶走的選票達100張，足以影響選舉結果。

吳芳銘認為此事增添外界想像空間，是否背後有主使者操作，及其動機為何，選務單位應公布監視錄影帶，釐清真實情況，並請選務人員力守行政中立，不要以影響選舉的方法，試圖影響選舉的結果，選務單位應同時稽查所有選務工作和選票作業，還給縣民公平、公正和公開的選舉。

嘉義縣選委會總幹事陳宏基強調，各鄉鎮市選票清點工作到明天截止，全程在管制區內進行，現場有選監小組人員和警方掌握，人員進出需經層層安檢，一張票也流不出去。

嘉義縣選委會表示，選委會為隸屬中央的獨立組織，非嘉義縣政府所屬機關，縣府近日的人事調整與選委會完全無關，選委會工作人員職務並無異動；五合一選舉還有10個公投案，選務工作沉重，此事件純屬個案，不要無限上綱，一味打壓，希望各界理性看待。