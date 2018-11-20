館長又講話了！籲台北市民挺柯P 別讓敬老金「瞎了眼睛」

館長在直播中大挺台北市長柯文哲。（圖擷自臉書）

2018-11-20 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰已進入倒數，最近許多候選人都積極舉辦造勢活動。過去曾幫韓國瑜、侯友宜拉票的網紅「館長」現在也在直播中大挺台北市長柯文哲，更呼籲台北市民，不要因為「區區的老人年金」（應指重陽敬老金）跟巨蛋「瞎了眼睛」。

「真的很感動。」館長日前在直播中說，很多人討厭柯P，但當他看完柯P的造勢晚會卻相當感動，「我從來沒有看過選舉造勢我可以看到感動的」，去看各縣市長選舉，不管是韓國瑜、陳其邁、還是侯友宜，造勢現場幾乎都一直喊凍蒜，像是菜市場，但柯P的造勢場合都是在講自己做了什麼。館長又說：「這一種人你讓他落選，我跟你講啦，天地不容！台灣沒有第二個這種人了，你知道嗎？」

館長也在直播中分享柯P的造勢影片，並大讚柯P讓人感動的地方是「你用多少錢都沒辦法打動他」，強調柯P是他見過第一個不為金錢、權力誘惑低頭的人，「韓國瑜沒做我不知道，但柯P他做到了」。館長也說，如果柯P有貪汙，民進黨、國民黨早就弄他了，柯P今天被攻擊就是因為「不能喬」，所以很多人才希望他下台。

館長也說，他真的不認識柯P，「我很貴的，他也沒花錢在我身上叫我幫他廣告。」但他仍讚賞柯P不貪汙、每天在做事、不會阿諛奉承，「館長連他腳毛都跟不上。」他認為台灣政治人物下至里長、上至總統，「沒有一個人比得過柯P。」館長又呼籲台北市民，「不要讓區區的老人年金（重陽敬老金）跟巨蛋瞎了你們的眼睛。」