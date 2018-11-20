10案公投綁選舉，中市選委會：投開票所內不提供公投選擇諮詢。（圖：台中市政府提供）

2018-11-20 12:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕地方公職選舉及公投投票本週六登場，今年因公投多達10案，台中市選委會特別提醒民眾，投票動線先領投選舉票，完成後再領投公投票；因公投有10案，民眾投票前請事先詳閱各案內容及編號，各投開票所門口也貼有公告可供參考，一旦進入投開票所，選務人員依法必須保持選務中立與公平性，不提供任何投票選擇相關諮詢，由選舉人或投票權人自行決定。

台中市選委會總幹事盧政遠指出，各投開票所僅設有一入口、一出口，進入投開票所後，先領取選舉票，完成圈票、投票後，再領取公投票，並圈票、投票，請民眾依照現場選務人員引導動線行進投票。

至於公投案因多達10案，盧政遠說，選務人員會一次發給10案公投票，選舉人或投票權人可選擇全領、全不領或僅領取部分；選務人員依法必須保持選務中立與公平性，投開票所內將不提供任何關於投票選擇的諮詢，選舉人或投票權人必須自行決定。

此外，若有民眾不清楚公投案而想帶小抄進投票所參考，只要沒有被誤認為公投票疑慮可以帶入，但不可留置於圈票處或投票所內。

盧政遠出，提醒民眾前往投開票所前請事先詳閱各公投案之內容及編號，各投開票所門口也貼有相關公告可供參考，以加速投票速度。

由於當天有地方公職選舉及公投兩種投票，盧政遠說，若還是有不同選舉票誤投至選舉票匭，例如：市長票投到市議員票匭，或市議員票投到里長票匭，或里長票投至市長票匭等情形，仍屬有效票。至於公投票誤投至選舉票匭，則屬無效票。

盧政遠強調，各投開票所均設一入口、一出口，依據投開票所工作規定，進入投開票所領票投票離開後，不得再進入要求領票投票。

盧政遠指出，自11月24日凌晨零點起，任何人都須停止公職競選相關活動，包括各媒體廣告、LINE、簡訊、臉書FB、APP、IG、各社群平台等管道均不得揭露相關資訊。

此外，候選人本人於投票日當天禁止公職選舉與公投之任何宣傳活動，非候選人則可宣傳公投，但不得在各投開票所30公尺內進行，且不能夾帶任何公職候選人相關資訊。

今年地方公職人員選舉投票日訂於11月24日舉行，台中市共設置1601所投開票所，選務工作人員約招募3萬2156人；年滿20歲以上可領地方公職人員選舉票及公投票；年滿18歲以上、未滿20歲者，僅能領公投票。公投票均以白色印製，共10案，1案1張，並印有編號，編號自第7至第16案。