代子直掃藍營票倉 柯媽掃街一路遭抗議

2018-11-20 12:10

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲為衝刺選舉掃街進度，今天上午再度一家出動到各傳統市場拜票，柯文哲走訪士林區、夫人陳佩琪走訪中山區，並由柯爸柯承發、柯媽何瑞英走訪文山區。但因文山區支持國民黨的民眾較多，柯媽走到哪就被抗議到哪，更有一名激動的婦人一路緊隨抗議。

柯爸、柯媽上午赴萬芳醫院附近的文山區興德路市場掃街，由無黨籍議員李慶元太太何妙真、無黨籍候選人王致雅與地方市場代表團體陪同，每個攤販、商家柯媽都逐一握手催票，柯爸則因身體不便，多站在後方由幕僚攙扶。

但柯媽從踏入市場開始，就不斷有民眾、攤販因抱怨重陽敬老金抗議「柯文哲下台」，更有較激動的魚丸攤販搖著國旗大喊「丁守中凍蒜」，最後5、6人聚集在一起抗議，但大多被維安警力以人牆阻擋。

由於柯媽並未理會抗議民眾，一名身穿黑衣的婦人，直接拿著國旗隨行抗議，從敬老金、大巨蛋4年變爛蛋、5大弊案擺爛，罵到「柯文哲上任後，害我家地價稅一年多繳2萬多元」，遭柯幕僚反虧「阿姨，妳家住豪宅喔！」

全程約1小時的掃街行程，柯媽遇到抗議次數超過10次，但仍一路拜票，甚至走進國民黨議員歐陽龍的競選總部內懇請支持，歐陽龍也上前致意，而隨行抗議的黑衣婦人仍在後面叫罵「她氣焰太盛啦！」直到柯媽搭車離開才歇停。

歐陽龍表示，他事前並不曉得柯媽要來，只是競選總部剛好在菜市場轉角，柯媽來就禮貌性上前問候而已，選舉本來就可以歡樂、和氣一點，沒有必要搞得氣氛那麼嚴肅。