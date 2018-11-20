韓國瑜辯論肯定台中 林佳龍：請轉達同黨候選人別再唱衰

台中市長林佳龍到豐原菜市場掃街拜票，攤商熱情握手。（記者歐素美攝）

2018-11-20 10:16

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長林佳龍今天上午到豐原菜市場掃街拜票，受到攤商及民眾等熱烈歡迎，菜頭、青蒜及粽子收好收滿，沿途「當選」聲不斷！針對昨天高雄市長候選人雙雄對決辯論，國民黨候選人韓國瑜多次肯定台中，林佳龍說，若韓國瑜對台中經驗有興趣，很願意分享，並請韓國瑜轉達給同黨台中市長候選人，參考韓國瑜對台中隊的肯定，不要再唱衰台中。

林佳龍今天在市議員翁美春、謝志忠及市議員候選人劉厚承等陪同下，到豐原菜市場掃街，媒體詢問其對昨天高雄市長候選人辯論的看法時，林佳龍表示，辯論是讓選民可以看到候選人真正對城市發展具體主張的最好方式，昨天可明顯查覺陳其邁「有備而來」，對市政很熟悉，攻防之間講出很多人對高雄未來發展的期盼，反之，另一位候選人則比較空泛，甚至有點文不對題。

林佳龍說，這種情況下提供市民一個非常好的選擇，並再次呼籲選民「選舉就是選賢與能、誰能真正帶領城市的進步，選人也是選自己的未來，一定要選擇真正會做事的人」。

針對韓國瑜在辯論中多次提到台中，林佳龍說，韓先生數次提到台中的進步，這應該是他真實的觀察及想法，「不管黨派，如果他對台中經驗有興趣，我很願意分享給他，也請他轉達給同黨的台中市長候選人，參考他對台中的肯定，不要再唱衰台中」。

林佳龍並提及，這次選舉當中看到很多負面選舉，把台中講得很不堪，這不是真正的台中，台中已是台灣二大城，人口突破280萬，公認最宜居的城市，我們各項建設及福利都很有進步的發展，強調「這次選舉是正面能量與負面能量的選擇，我選擇努力把台中向上提升，但是要面對很多向下沉淪的力量」，呼籲市民能以正面的方式來對候選人做最後的選擇。

林佳龍並說，有教育界人站出來呼籲拒絕假消息，而且幫忙澄清，非常感謝這些教育界的朋友。大家也看到很多的批評、網路及社群媒體已達積非成是，解釋不完，包括空污及花博等問題，感謝他們能站出來，就像先前的百位環保專家及詹順貴，愈來愈多人挺身而出，也呼籲大家能夠真正選擇一個會做事的市長。

相關影音