高市電視辯論 學者：陳市政有具體主張 韓用造勢語言失章法

高雄市長選舉19日晚間舉行一對一電視辯論，中山大學社會系教授陳美華認為陳市政有具體主張，韓用造勢語言失章法。（擷自三立新聞）

2018-11-20 00:20

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長選舉19日晚間舉行一對一電視辯論，中山大學社會系教授陳美華認為，民進黨候選人陳其邁對市政問題都有具體主張，表現可圈可點。國民黨候選人韓國瑜則用造勢語言來辯論，欠缺市政細節，很多資料不精確，甚至是錯誤的，也都沒有誠意的道歉或說明，很可惜。

陳美華說，就辯論風格而言，陳其邁在申論時顯得有點緊張，最初掌握不是很好，沒有好好申論政策。但交叉辯論時，對韓國瑜所提的財政、賣地、毒品防治、觀光業、人和錢如何進來等問題都有很好的發揮。

例如市府招商的成果、對毒害的瞭解、以全球為市場的觀光政策，以及相關工業區如何帶入工作機會等，陳其邁都有具體回答，也透過發問時間適時闡明自己的主張。

陳美華說，韓國瑜整個風格顯得較為隨性，用造勢語言來辯論，欠缺市政細節。辯論到後半段甚至有失辯論章法。對手發問時總是忙著看資料，有時摸臉、摸頭，表情或顯得嚴肅，顯得對市政不熟悉。

另外韓國瑜在回答對方關於林園漁港、石化業稅籍、文化政策、人口成長、集會遊行的看法時都實問虛答。尤其談到觀光業時，本應是藍營得分之處，但他反而因為只以中國觀光客為想像，而沒有陳其邁以全球為市場來得開闊。

同時要把燕巢芭藥賣去北韓對一般民眾而言也很浮誇。另外，韓國瑜很多資料都不精確，如人口負成長的前兩名是台北市和新北市，並非高雄；人口成長五百萬也是明顯錯誤，但是都沒有在這次辯論中做有誠意的道歉或說明，很可惜。