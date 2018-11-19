高雄吹韓流 陳菊：沒有是非公道、不是正常社會

民進黨秘書長陳菊今晚陪民進黨新北市長候選人蘇貞昌到林口車隊掃街。（記者葉冠妤攝）

2018-11-19 20:39

〔記者葉冠妤／新北報導〕總統府祕書長陳菊今晚到新北市林口陪同民進黨新北市長候選人蘇貞昌，以車隊掃街繞行拜票，途中到竹林山寺參拜，沿途不少民眾對陳菊高喊加油；陳菊受訪時主動談及高雄選情，她表示，她曾獲得70%高雄市民的認同，然而高雄選情卻在兩個月之間山河變色，這樣沒有是非公道，「這不是正常的社會」，而忙著回防高雄的她，也對蘇貞昌充滿虧欠。

對於國民黨主席吳敦義惡言暗指她是「肥滋滋走起路來像大母豬」，陳菊說，她個人受踐踏事小，她心情平靜，但吳敦義身為一個曾經長期統治台灣的政黨主席，卻說出充滿歧視的霸凌話語，「我想不只是我，台灣社會都覺得非常訝異」，她身為人權工作者，投入台灣民主運動40年如一日，對於這樣的踐踏語言，感到非常遺憾。

話鋒一轉，陳菊表示，她過去擔任12年的高雄市長，接受3次民意嚴肅地檢驗，得到70%高雄市民的認同，但高雄選情卻在兩個多月內，一夕間山河變色，猶如一股逆流，這樣沒有是非公道，在台灣社會形成一股說不出的壓力，「我會覺得這不是正常的社會。」

陳菊認為，正常社會應是任何人的認真、堅定與努力都受到肯定，她會支持、相信高雄，而她身為蘇貞昌競選總部主委，近期卻因為高雄選情的變化，讓她有點不負責任，因此對蘇貞昌充滿虧欠，不過，雖然她沒有很多時間幫蘇助選，仍舊相信新北市民的眼光與智慧。