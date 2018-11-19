取代傳統選前之夜 黃偉哲實境加虛擬36小時直播

黃偉哲競選總部、民進黨台南市黨部共同發起「站出來・挺台南」36小時直播超級計劃。（記者蔡文居攝）

2018-11-19 12:25

〔記者蔡文居／台南報導〕距投票日倒數第5天，在決戰關鍵，民進黨台南市長候選人黃偉哲競選總部、民進黨台南市黨部共同發起「站出來・挺台南」36小時直播超級計劃，在選前以3台直播車巡迴台南37個行政區，用連續直播36小時的方式，取代傳統的選前之夜，呈現整個競選活動最後的關鍵時刻。

台南市長候選人黃偉哲競選總部，今天（19日）公布選舉史上首創的「超級計畫」，宣布從11月22日（四）上午10點至11月23日（五）晚上10點，連續36小時串連臉書粉專進行直播。而黃偉哲則率領車隊在新化、新市、永康區進行掃街拜票。

競選總策劃郭國文表示，傳統的選前造勢，都是定點的活動，這次黃偉哲競選總部將結合市議員候選人、公民團體，採取「點線面」串聯，用連續直播36小時的方式，透過實境加虛擬，讓所有的群眾在擬虛平台中看到整個競選活動最後關鍵時刻。

發言人邱莉莉說，這次36小時直播活動共有3台直播車進行，其中兩台會深入台南37區各鄉鎮，表現台南美好的人事物。另一台直播車則在城市願景館，讓公民團體分享公共議題與城市想像。此外，南台灣其他的縣市首長及立委，也會加入串聯，展現民進黨的團結。

她說，這次的超級計畫結合選情直播與地方，首先是在下營上帝廟的開跑儀式，接下來直播車會到各區進行選情實況轉播，地方候選人將與支持者一起在直播中展現必勝決心。22日晚上也會與流浪動物團體合作，在花園夜市鼓勵「以領養代替購賣」。11月23日選前之夜則會回到「城市願景館」，由黃偉哲上直播車發表一段感性談會，並大家迎接最後的勝利。