法律界288人連署反「以核養綠」 籲投「第16案不同意」

台灣蠻野心足生態協會、環境法律人協會、台灣法學會等多個環境與法律單位，共同發起法律界反核聯署，包括立委尤美女（右3）、黃國昌（右2）等228位法律人參與連署，呼籲「邁向非核減煤、公投第16案不同意」。（記者朱沛雄攝）

2018-11-19 11:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕288名法律人連署，反對「以核養綠」公投，呼籲國人於11月24日對第16號公投案投下「不同意」票，讓台灣免於核災風險。民進黨立委尤美女說，「以核養綠」公投所提出的再生能源願景比例只有現行政策目標的一半，「這是障眼法」，無疑是重大倒退，呼籲民眾投下反對票。時力立委黃國昌也以法律人身分參與，表態「我會堅決投下不同意票」，並分析指出該公投案存在法律效果問題。

台灣蠻野心足生態協會、環境法律人協會、台灣法學會等多個環境與法律單位，共同發起法律界反核聯署，迄今有120名律師、46名法律學者、60名法律系所學生、30名法律系所畢業生及26名法律從業人員，其中包括立委尤美女、黃國昌與周春米等人參與連署，呼籲「邁向非核減煤、公投第16案不同意」。

尤美女今天出席記者會說，「以核養綠」公投提出廢除電業法「2025年前全部核電廠停止運轉」規定，無疑是馬政府宣布停建核四後的重大倒退。而該提案方主張的「再生能源10%、核能20%、燃氣30%、燃煤40%」配比，就再生能源部分甚至只有現行政策目標的一半，顯示「養綠」只是幌子，「這是障眼法」。

尤美女強調，台灣是個小島，對於核能必須是零風險，但是核電沒有零風險，懇請大家對公投第16案投下不同意票。

黃國昌則說，就法律效果而言，這個公投案讓他無法理解，因為就算電業法95-1廢止，仍有環境基本法、核子反應器設施管制法與核子反應器設施運轉執照申請審核辦法等法律，「不會發生這些人說的法律效果」，核四沒辦法直接運轉，核一核二也不可能延役。

黃國昌接著說，核電並非在完美的實驗室中的操作，而是現實環境，必須維修保養管理，「台電沒辦法讓國人放心」。加上大家迴避討論的核廢存放問題，他反問「提出主張的人如何迴避這麼嚴肅的問題？」強調我們這一代的台灣人，應該扛起能源轉型責任，表態「我會堅決投下不同意票」。

台北律師公會監事張譽尹則說，依據提案方主張全台灣要有20個核電機組，早年有一縣市一焚化爐政策，「是要一縣市一機組？」張譽尹強調，全民拒絕這種莫名其妙的能源政策，呼籲民眾積極領取選票，投下16案不同意票。